Lumifor LRT-V1C радиосинхронизатор для VELO и CANON

С помощью пульта возможно произвести выбор режима синхронизации, высокоскоростной синхронизации HSS. Выбрать канала связи (1-8) и установитьгруппы A-B-C. Назначение одинаковой группы нескольким осветителям позволяет удаленно изменять мощность и осуществлять другой контроль всей группы одновременно.Обновления встроенного ПО осуществляется через разъем микро USB, кабель поставляется в комплекте.
Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов.