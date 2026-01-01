Hensel Freemask Transmitter (33955) радиотрансмиттер для импульсных приборов Hensel Freemask

Арт. OLE-0698

KupoTriple Hooks – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей для установи трех бумажных фонов. Кронштейны крепятся к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов. Для использования необходимы ручки-держатели (гантели).