Характеристики:
- напряжение синхронизации - 3 В
- установка - горячий башмак
- радиус действия, м - 40
- радиочастота - 433,92 МГц
- элементы питания - 1хCRх2
- размер, мм - 63х55х48
- вес, г - 53
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hensel Freemask Transmitter (33955) - радиотрансмиттер для импульсных приборов Hensel Freemask.
Четырехканальный пульт радиоуправления оснащен спусковой схемой и используется для синхронизации со вспышками. Устройство дает возможность устанавливать режим работы пилотного света и мощность импульса.
Предназначен для работы с импульсными приборами Hensel Freemask.
Характеристики:
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