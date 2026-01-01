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Hensel Freemask Transmitter (33955) радиотрансмиттер для импульсных приборов Hensel Freemask
Hensel Freemask Transmitter (33955) радиотрансмиттер для импульсных приборов Hensel Freemask

Hensel Freemask Transmitter (33955) радиотрансмиттер для импульсных приборов Hensel Freemask

Hensel
Артикул: NVF-2095

Hensel Freemask Transmitter (33955) - радиотрансмиттер для импульсных приборов Hensel Freemask.

Четырехканальный пульт радиоуправления оснащен спусковой схемой и используется для синхронизации со вспышками. Устройство дает возможность устанавливать режим работы пилотного света и мощность импульса.

Предназначен для работы с импульсными приборами Hensel Freemask.

Описание

Характеристики:

  • напряжение синхронизации - 3 В
  • установка - горячий башмак
  • радиус действия, м - 40
  • радиочастота - 433,92 МГц
  • элементы питания - 1хCRх2
  • размер, мм - 63х55х48
  • вес, г - 53

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