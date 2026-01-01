Grifon DM-16 радиосинхронизатор (комплект)

Описание

Радиосинхронизатор предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников) по радиоканалу. Он имеет 16 каналов передачи сигнала, которые позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов.Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 6,3 мм. На передатчике имеется кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.Приемник работает от сети переменного тока, передатчик питается от батареи.

Характеристики: