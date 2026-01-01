Godox X1T-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Godox X1T-N TTL совместим с фотокамерами, поддерживающими протокол i-TTL. Его характеризует многоканальное управление и стабильная передача сигнала, быстрая реакция. Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной или накамерной вспышки.
Дистанционно управляет вспышками Godox со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox 2,4GX. В сочетании с приемником XTR-16 или XTR-16S Godox X1T-N TTL может дистанционно управлять вспышками Godox, не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Имеется беспроводная синхронизация с помощью разъема для синхронизации с ПК.X1T-N TTL обеспечивает качественное стабильное дистанционное управление мощностью вспышек на 32 каналах, на расстоянии до 100 м. Синхронизируемые устройства можно собирать до 5 групп.
Возможности синхронизатора Godox X1T-N TTL: настройка задержки синхронизации, дистанционный спуск затвора фотокамеры, настройка зума, функция расширенных пользовательских настроек C.Fn и т.д.
Godox X1T-N TTL оснащен USB-портом для обновления прошивки.
Синхронизатор имеет функцию запоминания последних настроек (в течение 2 с) и восстанавливает их после перезагрузки.
Godox X1T-N TTL обладает высококачественным ЖК дисплеем с подсветкой, на котором высвечиваются все важные характеристики управления. Это делает работу фотографа комфортной.
Характеристики:
- совместимые фотокамеры - DSLR камеры Nikon (с протоколом i-TTL), поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
- встроенная система ДУ - беспроводная передача 2,4G
- режим модуляции - MSK
- источник питания- 2 батарейки АА
- ручной режим вспышки – да
- протокол TTL- i-TTL
- настройка отложенной синхронизации - да
- компенсация экспозиции вспышки - да, ±3 стопа при шаге 1/3
- блокировка экспозиции вспышки - да
- вспомогательный луч автофокуса - да, включается вручную
- синхронизация по второй шторке - да
- режим моделирующего света - да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости
- функция ДУ - совместима с Nikon CLS (Creative Living System)
- количество ведомых групп - макс. 4 группы (M/A/B/C)
- радиус передачи сигнала (приблиз.), м - > 100
- количество каналов связи - 32
- настройка задержки синхронизации - да (0-10 мс)
- ДУ спуском затвора - при подключении приемника к камере через гнездо для синхронизации можно управлять процессом съемки
- настройки зума - фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
- дисплей - широкий ЖК дисплей, подсветка ВКЛ/ ВЫКЛ
- выходной интерфейс - передатчик: для ввода и вывода используется синхрокабель с ПК; приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
- обновление прошивки - через разъем micro USB
- размеры, мм - 72х75х52
- вес передатчика, г - 90