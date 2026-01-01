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Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon
Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon
Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon
Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon
Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon

Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon

Fotokvant
Артикул: NVF-9229

Fotokvant WS-16C - беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon.

Комплект для синхронизации. Состоит двух устройствТрансивер самостоятельно определяет необходимость работы в режиме передатчика или приемника. С помощью трансивера можно дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию FP (если камера и/или вспышка поддерживает данную функцию) и работу по второй шторке.

Описание

Функции транссивера:
  • Режимы: E-TTL/Ручной/Мульти
  • Синхронизация: по первой шторке, по второй шторке, высокоскоростная синхронизация (HSS/FP), макс. 1/8000 сек.
  • Удаленное управление вспышками через меню фотокамеры
  • Поддержка E-TTL/Ручного режима/Мультирежим смешанного управления вспышками
  • Сквозной E-TTL-канал
  • Поддержка компенсации экспозиции (FEC)
  • Поддержка брекетинга экспозиции (FEB)
  • Поддержка фиксации экспозиции (FEL)
  • Поддержка модулирования вспышки
  • Поддержка группового E-TTL-режима (все группы; А:В; А:В С)
  • Поддержка Ручного режима/Мультигрупп (все группы; А:В; А:В С)
  • Поддержка зума вспышки (авто/ручная)
  • Поддержка AF вспомогательного луч
  • Поддержка РС порта, функции стробоскопа и синхронизации по 1 шторке/по 2 шторке/HSS
  • Синхронизация в режиме live-view
  • Поддержка высокоскоростной синхронизации в режиме непрерывной съемки
  • Совместимость со всеми  YongNuo/Canon EX-II сериями вспышек
  • Поддержка синхронизации по центральному каналу (макс. 1/250 с)

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