Fotokvant WS-16C беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon

- Режимы: E-TTL/Ручной/Мульти
- Синхронизация: по первой шторке, по второй шторке, высокоскоростная синхронизация (HSS/FP), макс. 1/8000 сек.
- Удаленное управление вспышками через меню фотокамеры
- Поддержка E-TTL/Ручного режима/Мультирежим смешанного управления вспышками
- Сквозной E-TTL-канал
- Поддержка компенсации экспозиции (FEC)
- Поддержка брекетинга экспозиции (FEB)
- Поддержка фиксации экспозиции (FEL)
- Поддержка модулирования вспышки
- Поддержка группового E-TTL-режима (все группы; А:В; А:В С)
- Поддержка Ручного режима/Мультигрупп (все группы; А:В; А:В С)
- Поддержка зума вспышки (авто/ручная)
- Поддержка AF вспомогательного луч
- Поддержка РС порта, функции стробоскопа и синхронизации по 1 шторке/по 2 шторке/HSS
- Синхронизация в режиме live-view
- Поддержка высокоскоростной синхронизации в режиме непрерывной съемки
- Совместимость со всеми YongNuo/Canon EX-II сериями вспышек
- Поддержка синхронизации по центральному каналу (макс. 1/250 с)
Grifon SFUV-6060 –быстрораскладной софтбокс 60х60 см для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия. Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.