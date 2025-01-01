Grifon US-101TWB зонт комбинированный на просвет-отражение белого цвета 101 см

Арт. NVF-1558

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Размер 2,75х11 м. Цвет голубой.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 4,2 кг.

