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-10 %
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой

Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой

Godox
Артикул: DAN-8677

Телескопическая штанга Godox ES-TMR позволяет устанавливать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и другое небольшое, легкое оборудование, имеющие резьбовое отверстие 1/4''. Штанга крепится при помощи струбцины на столы и другие плоские поверхности толщиной до 50 мм.
Имеет три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм с помощью которых регулируется высота от 39 до 55 см. Секции изготовлены из алюминиевого сплава и фиксируются надежными цанговыми зажимами с фторопластовыми прокладками.
Имеет съемную металлическую шаровую головку, которая позволяет закрепить оборудование под углом наклона до 90° и с поворотом на 360°. Шаровая головка имеет в основании резьбовое отверстие 1/4''. Прорезиненная площадка обеспечит хорошее сцепление, исключающее проскальзывание оборудования, и при этом не поцарапает его.

Описание

Характеристики:

  • Количество секций - 3
  • Тип зажимов - цанговый
  • Диаметр секций - 19/22/25 мм
  • Длина - 39-100 см
  • Крепление винт - 1/4"
  • Шаровая головка с винтом - 1/4"
  • Ширина струбцины - 50 мм
  • Материал - алюминиевый сплав/сталь/резина/полимерный материал
  • Размер (без рукоятки и шаровой головки) - 46.5х5.5х4.6 см
  • Вес -0.23 кг
  • Размер упаковки - 57.5х10.5х5.0 см
  • Вес с упаковкой - 0.8 кг

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