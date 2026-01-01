Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой

Артикул: DAN-8677

Телескопическая штанга Godox ES-TMR позволяет устанавливать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и другое небольшое, легкое оборудование, имеющие резьбовое отверстие 1/4''. Штанга крепится при помощи струбцины на столы и другие плоские поверхности толщиной до 50 мм.

Имеет три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм с помощью которых регулируется высота от 39 до 55 см. Секции изготовлены из алюминиевого сплава и фиксируются надежными цанговыми зажимами с фторопластовыми прокладками.

Имеет съемную металлическую шаровую головку, которая позволяет закрепить оборудование под углом наклона до 90° и с поворотом на 360°. Шаровая головка имеет в основании резьбовое отверстие 1/4''. Прорезиненная площадка обеспечит хорошее сцепление, исключающее проскальзывание оборудования, и при этом не поцарапает его.