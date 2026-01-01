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Phottix (89552) дополнительный передатчик для радиосинхронизатора вспышек Ares II
Phottix (89552) дополнительный передатчик для радиосинхронизатора вспышек Ares II
Phottix (89552) дополнительный передатчик для радиосинхронизатора вспышек Ares II
Phottix (89552) дополнительный передатчик для радиосинхронизатора вспышек Ares II

Phottix (89552) дополнительный передатчик для радиосинхронизатора вспышек Ares II

Phottix
Артикул: DAN-3643

Дополнительный передатчик Phottix (89552) для радиосинхронизатора вспышек Ares II.

Передатчик устанавливается на горячий башмак камеры и предназначен для передачи сигнала приемнику установленному на вспышку.

Описание

Работа возможна в режиме ручной настройки экспозиции без поддержки функции TTL. Пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.

Характеристики передатчика:

  • частота, ГГЦ – 2,4
  • расстояние, м – 150
  • каналы – 16 каналов и функция запуск всех
  • группы – 4 (A,B,C,D)
  • питание – 2xAA батареи (передатчик и приемник), блок питания 5В (приемник)
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/250
  • антенна – встроенная
  • рабочая температура, град. – 0 + 40
  • допустимая влажность – 35-95 rh
  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В
  • размер, мм – 92x46x41,5
  • вес без батарей, г – 65

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