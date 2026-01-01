GreenBean AirDMX 512T приемопередатчик беспроводной

Описание

Прибор передает данные по стандартному протоколу DMX-512 без использования DMX-кабеля, что позволяет в полном объеме решать задачи светового управления, обеспечивая связь между пультом и приборами на расстоянии. Устройство обеспечивает надежную передачу данных в реальном времени, без сбоев и задержек. В приборе используется открытый частотный диапазон 2.4G ISM без ограничений доступа. Высокоэффективная частотная модуляция, 126 каналов, высокая помехоустойчивость и автоматическая частотная синхронизация.

Характеристики: