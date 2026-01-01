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GreenBean AirDMX 512T приемопередатчик беспроводной

GreenBean AirDMX 512T приемопередатчик беспроводной

GreenBean
Артикул: DAN-3004

Беспроводной приемопередатчик GreenBean AirDMX 512T.

Компактный беспроводной приемопередатчик сигнала DMX-512.

Описание

Прибор передает данные по стандартному протоколу DMX-512 без использования DMX-кабеля, что позволяет в полном объеме решать задачи светового управления, обеспечивая связь между пультом и приборами на расстоянии. Устройство обеспечивает надежную передачу данных в реальном времени, без сбоев и задержек. В приборе используется открытый частотный диапазон 2.4G ISM без ограничений доступа. Высокоэффективная частотная модуляция, 126 каналов, высокая помехоустойчивость и автоматическая частотная синхронизация.

Характеристики:

  • рабочая частота канала радиоуправления – 2,400-525 ГГц
  • число частотных каналов - 126
  • настройка частотных каналов - автоматическая
  • дальность управления (на открытом пространстве) - 400 м
  • максимальная мощность передатчика - 20 дБм
  • чувствительность приемника - -94 Дбм
  • количество независимых групп управления - 7
  • индикация номера группы - 3-цветный cветодиод
  • тип разъема DMX - 3pin XLR
  • параметры сетевого адаптера - 5 В 500мА постоянного тока

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