GreenBean AirDMX 512T приемопередатчик беспроводной

Прибор передает данные по стандартному протоколу DMX-512 без использования DMX-кабеля, что позволяет в полном объеме решать задачи светового управления, обеспечивая связь между пультом и приборами на расстоянии. Устройство обеспечивает надежную передачу данных в реальном времени, без сбоев и задержек. В приборе используется открытый частотный диапазон 2.4G ISM без ограничений доступа. Высокоэффективная частотная модуляция, 126 каналов, высокая помехоустойчивость и автоматическая частотная синхронизация.
Характеристики:
- рабочая частота канала радиоуправления – 2,400-525 ГГц
- число частотных каналов - 126
- настройка частотных каналов - автоматическая
- дальность управления (на открытом пространстве) - 400 м
- максимальная мощность передатчика - 20 дБм
- чувствительность приемника - -94 Дбм
- количество независимых групп управления - 7
- индикация номера группы - 3-цветный cветодиод
- тип разъема DMX - 3pin XLR
- параметры сетевого адаптера - 5 В 500мА постоянного тока