Tether Tools CU5409 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 1.8m Orange кабель

Описание

Кабель используется для передачи данных на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Также имеется разъем USB 3.0 micro-B для питания и передачи данных на портативные накопители.

Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Он полностью экранирован, чтобы отфильтровать шум сигнала и уменьшить ошибки передачи.

Совместим с моделями фотоаппаратов:

Canon

5DS, 5DS R, 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II





Fuji

GFX 50S, X-H1, X-T2





Leica

SL





Mamiya Leaf

CREDO WS 50, WS 60, WS 80





Nikon

D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850





Panasonic LUMIX

DC-G9





Pentax

645Z, K-3, K-3 II





Samsung

NX1



