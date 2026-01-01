Tether Tools CU5409 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 1.8m Orange кабель

Кабель используется для передачи данных на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Также имеется разъем USB 3.0 micro-B для питания и передачи данных на портативные накопители.
Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Он полностью экранирован, чтобы отфильтровать шум сигнала и уменьшить ошибки передачи.
Совместим с моделями фотоаппаратов:
- Canon
5DS, 5DS R, 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II
- Fuji
GFX 50S, X-H1, X-T2
- Leica
SL
- Mamiya Leaf
CREDO WS 50, WS 60, WS 80
- Nikon
D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850
- Panasonic LUMIX
DC-G9
- Pentax
645Z, K-3, K-3 II
- Samsung
NX1