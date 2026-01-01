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Tether Tools CU5409 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 1.8m Orange кабель
Tether Tools CU5409 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 1.8m Orange кабель

Tether Tools CU5409 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 1.8m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4647

Кабель Tether Tools CU5409 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 1.8m Orange.

Кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B, длиной 1,8 метра. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Кабель используется для передачи данных на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Также имеется разъем USB 3.0 micro-B для питания и передачи данных на портативные накопители. 

Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Он полностью экранирован, чтобы отфильтровать шум сигнала и уменьшить ошибки передачи.

Совместим с моделями фотоаппаратов:

  • Canon
    5DS, 5DS R, 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II


  • Fuji
    GFX 50S, X-H1, X-T2


  • Leica
    SL


  • Mamiya Leaf
    CREDO WS 50, WS 60, WS 80


  • Nikon
    D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850


  • Panasonic LUMIX
    DC-G9


  • Pentax
    645Z, K-3, K-3 II


  • Samsung
    NX1


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