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Tether Tools CU5401 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 30cm Black кабель

Tether Tools CU5401 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 30cm Black кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4924

Кабель Tether Tools CU5401 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 30cm Black.

Кабель-переходник с USB 2.0 на Micro-B 5-Pin имеет позолоченные разъемы для обеспечения стабильной и надежной проводимости, а также устойчивости к коррозии. Длина - 30 см.

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель оснащен усиленным ферритовым сердечником, который отфильтровывает шум сигнала и уменьшает ошибки передачи. Он полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала. 

Внимание! Этот кабель предназначен только для передачи данных, а не для зарядки устройств.


Совместим с моделями фотоаппартов:

  • Canon
    400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D,  450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D,  80D, 9000D, M, M10, M100


  • Nikon
    1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300,D3000, D300S, D3100, D3S,D3X,D4, D40,D40X,D4S D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90


  • Sony
    A55V, A560, A57, A580, A65, A77, A99, DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-F88, DSC-G1, DSC-H1, DSC-H2, DSC-H5, NEX-5R, NEX-7, NEX-C3

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