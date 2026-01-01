Tether Tools CU5401 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 30cm Black кабель

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель оснащен усиленным ферритовым сердечником, который отфильтровывает шум сигнала и уменьшает ошибки передачи. Он полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала.

Внимание! Этот кабель предназначен только для передачи данных, а не для зарядки устройств.





Совместим с моделями фотоаппартов:

Canon

400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D, 80D, 9000D, M, M10, M100





Nikon

1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300,D3000, D300S, D3100, D3S,D3X,D4, D40,D40X,D4S D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90



