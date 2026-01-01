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Fotokvant TF-334 переходник-адаптер с Sony на Canon/Nikon
Fotokvant TF-334 переходник-адаптер с Sony на Canon/Nikon
Fotokvant TF-334 переходник-адаптер с Sony на Canon/Nikon

Fotokvant TF-334 переходник-адаптер с Sony на Canon/Nikon

Fotokvant
Артикул: DAN-1063

TF-334 - переходник-адаптер для камеры Sony на вспышки Canon/Nikon.

Адаптер - переходник для возможности использования с камерами Sony (NEX камеры A58, A77II, A99, A7, A7r, A7s, A3000, A6000, NEX-6, RX100M2, RX1, RX1R) накамерных вспышек системы Canon или Nikon. 


Описание

Fotokvant TF-334 переходник-адаптер с Sony на Canon/Nikon

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