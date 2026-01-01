Fotokvant TF-334 переходник-адаптер с Sony на Canon/Nikon

Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
TF-334 - переходник-адаптер для камеры Sony на вспышки Canon/Nikon.
Адаптер - переходник для возможности использования с камерами Sony (NEX камеры A58, A77II, A99, A7, A7r, A7s, A3000, A6000, NEX-6, RX100M2, RX1, RX1R) накамерных вспышек системы Canon или Nikon.
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Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.
Fotokvant GRID-120 - соты для октобокса диаметром 120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-120BW.