Синхрошнур Bowens BW-1821 используется для подключения фотокамеры к моноблокам Bowens с помощью контактного устройства и разъема вспышки. Длина шнура 4,5 метра. Разъемы РС-джек 6,3 мм.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon HS-15 С1 - переходник-синхронизатор для Canon.
Переходник-синхронизатор устанавливается на горячий башмак фотокамеры или на резьбу 1/4". Имеются контакты для подсоединения синхрошнура.
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Синхрошнур Bowens BW-1821 используется для подключения фотокамеры к моноблокам Bowens с помощью контактного устройства и разъема вспышки. Длина шнура 4,5 метра. Разъемы РС-джек 6,3 мм.
Фон бумажный Savage (93-12) Lemonade известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R – приемник для радиосинхронизатора FlashHunter 2.4 RFS-AC16, предназначен для синхронизации дополнительных студийных вспышек. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 2,4 ГГц и расстоянии до 100 м.
Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Falcon Eyes CFR-42M HL – круглый отражатель, золотистые и серебристые Z-полоски. Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 107 см.