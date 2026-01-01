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Grifon HS-15 С1 переходник-синхронизатор для Canon
Grifon HS-15 С1 переходник-синхронизатор для Canon
Grifon HS-15 С1 переходник-синхронизатор для Canon

Grifon HS-15 С1 переходник-синхронизатор для Canon

Grifon
Артикул: DAN-1435

Grifon HS-15 С1 - переходник-синхронизатор для Canon.

Переходник-синхронизатор устанавливается на горячий башмак фотокамеры или на резьбу 1/4". Имеются контакты для подсоединения синхрошнура.

Описание

Grifon HS-15 С1 переходник-синхронизатор для Canon

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