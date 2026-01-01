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Condor DROP EFFECT эффект "Капли" 50 мл

Condor DROP EFFECT эффект "Капли" 50 мл

Condor
Артикул: MTG-0426

Спецэффект Condor DROP EFFECT "Капли" позволяет воспроизвести капли воды, застывшие на предмете: овощах, фруктах, посуде.

Описание

Капли не высыхают и не испаряются. Они наносятся на поверхность с помощью поставляемого фирмой специального аппликатора.

Характеристики:

  • эффект - капли
  • объем - 50 мл

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