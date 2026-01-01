Condor DROP EFFECT эффект "Капли" 50 мл

Арт. DAN-4592

Хрустальный куб Fotokvant PRQ-001 40 мм.

Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.