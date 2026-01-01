Condor DROP EFFECT эффект "Капли" 50 мл

Капли не высыхают и не испаряются. Они наносятся на поверхность с помощью поставляемого фирмой специального аппликатора.
Характеристики:
- эффект - капли
- объем - 50 мл
Москва
Малая Семеновская 3с6
Спецэффект Condor DROP EFFECT "Капли" позволяет воспроизвести капли воды, застывшие на предмете: овощах, фруктах, посуде.
Капли не высыхают и не испаряются. Они наносятся на поверхность с помощью поставляемого фирмой специального аппликатора.
Характеристики:
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