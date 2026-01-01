Condor VAPOUR EFFECT эффект "Дым-Пар" 2 баллончика по 25 мл

Описание

Condor VAROUP EFFECT эффект "Дым-Пар" состоит из двух разных компонентов, которые следует просто приблизить друг к другу над требуемой поверхностью. При этом нет необходимости их перемешивать или накладывать друг на друга. Немедленно возникнет струйка пара, которая будет висеть в воздухе несколько минут.

Так создается, например, кадр, где лёгкий дымок поднимается над чашечкой кофе.

Компоненты находятся в двух разных баллончиках (емкостью 25 мл каждый) с дозатором.

Характеристики: