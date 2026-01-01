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Condor VAPOUR EFFECT эффект "Дым-Пар" 2 баллончика по 25 мл

Condor VAPOUR EFFECT эффект "Дым-Пар" 2 баллончика по 25 мл

Condor
Артикул: MTG-0421

Condor VAROUP EFFECT эффект "Дым-Пар" - набор, состоящий из двух баллончиков по 25 мл, позволяет получить эффект пара над любой поверхностью.

Описание

Condor VAROUP EFFECT эффект "Дым-Пар" состоит из двух разных компонентов, которые следует просто приблизить друг к другу над требуемой поверхностью. При этом нет необходимости их перемешивать или накладывать друг на друга. Немедленно возникнет струйка пара, которая будет висеть в воздухе несколько минут.

Так создается, например, кадр, где лёгкий дымок поднимается над чашечкой кофе.

Компоненты находятся в двух разных баллончиках (емкостью 25 мл каждый) с дозатором.

Характеристики:

  • эффект - дым-пар
  • объем - 25 мл
  • вес - 0.1 кг

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