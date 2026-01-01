Condor SMOKY спрей "Дым-Туман" 400 мл

При распылении в воздухе аэрозоля SMOKY возникающие вокруг источника света дымка или туман позволяют получить трёхмерный эффект визуализации ярких лучей света на затемнённом фоне.
При увеличении дозы аэрозоля создается эффект густого тумана, который очень подходит для мягко-фокусной фотографии в романтическом стиле.
Condor SMOKY спрей "Дым-Туман" - великолепное дополнение к демонстрации моды, рекламе и натюрмортам.
Характеристики:
- тип - спрей
- эффект - дым-туман
- тип пропеллента - смесь лёгких углеводородов
- объем - 400 мл
- вес - 0.5 кг