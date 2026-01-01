Condor SMOKY спрей "Дым-Туман" 400 мл

Арт. DAN-4098

Нейтрально-серый фильтр Fotokvant LFP-ND2 серии P, понижение 1 стоп.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на один f-стоп. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.



