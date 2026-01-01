SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор

Характеристики:
- Вид NP-F550
- Емкость 3500 мАч
- Тип Li-ion
- 7,2 В
- Энергия аккумулятора 25,4 Втч
- Вход 5В/2,3А
- Вес 112 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор стандарта NP-F550. Емкость 3500 мА*ч. Оснащен разъемом USB-C (можно заряжать от ноутбука, внешнего аккумулятора или сетевого адаптера).
Характеристики:
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SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).