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SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор
SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор
SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор
SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор
SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор
SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор
SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор

SmallRig 4331 NP-F550 Type-C аккумулятор

SmallRig
Артикул: OLE-2833

Литий-ионный аккумулятор стандарта NP-F550.  Емкость 3500 мА*ч. Оснащен разъемом  USB-C (можно заряжать от ноутбука, внешнего аккумулятора или сетевого адаптера). 

Описание

Характеристики:

  • Вид NP-F550 
  • Емкость 3500 мАч
  • Тип Li-ion 
  • 7,2 В
  • Энергия аккумулятора 25,4 Втч
  • Вход 5В/2,3А
  • Вес 112 гр

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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3 070 ₽
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