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SmallRig 4071 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH
SmallRig 4071 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH
SmallRig 4071 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH

SmallRig 4071 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH

SmallRig
Артикул: OLE-2303

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер Canon оснащен чипом декодирования, обеспечивающим полную совместимость с камерой. Емкость 2040 мАч. Поддержка отображения уровня заряда. Корпус изготовлен из огнестойкого полимера, размеры совпадают с размерами оригинального аккумулятора.

Описание

Для зарядки можно использовать оригинальное зарядное устройство или SmallRig 4084 LP-E6NH.
Совместимые модели камер:
Canon EOS R / EOS R5 / EOS R6 / EOS 60D / EOS 60Da/ EOS 70D / EOS 80D / EOS 90D / EOS 5D Mark II / EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / EOS 5DS R/ EOS 6D / EOS 6D Mark II / EOS 7D / EOS 7D Mark II / BG-E6 / BG-E7 / BG-E9 / BG-E11 / BG-E13 / BG-E14/C700 / XC10 / XC15 и другие устройства поддерживающие типоразмер аккумулятора LP-E6NH

Характеристики:

  • 2040 мАч 7,2 В 14,69 Втч
  • Размеры : 56,7×38,4×21,0 мм
  • Вес: 78 г

Комплектация

  • аккумулятор для камеры LP-E6N
  • защитная крышка для аккумулятора
  • руководство пользователя

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