SmallRig 4071 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH

Для зарядки можно использовать оригинальное зарядное устройство или SmallRig 4084 LP-E6NH.
Совместимые модели камер:
Canon EOS R / EOS R5 / EOS R6 / EOS 60D / EOS 60Da/ EOS 70D / EOS 80D / EOS 90D / EOS 5D Mark II / EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / EOS 5DS R/ EOS 6D / EOS 6D Mark II / EOS 7D / EOS 7D Mark II / BG-E6 / BG-E7 / BG-E9 / BG-E11 / BG-E13 / BG-E14/C700 / XC10 / XC15 и другие устройства поддерживающие типоразмер аккумулятора LP-E6NH
Характеристики:
- 2040 мАч 7,2 В 14,69 Втч
- Размеры : 56,7×38,4×21,0 мм
- Вес: 78 г