SmallRig 4068 аккумулятор литий-ионный NP-FW50

Для зарядки можно использовать оригинальное зарядное устройство или SmallRig 4081 NP-FW50.
Совместимые модели камер:
Sony A7 / A7 II / A7R / A7R II / A7S / A7S II / A3000 / A5000 / A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A 6400 / A6500 / NEX-3 / NEX-3N / NEX-5 / NEX -5Н/НЕКС-5Р/НЕКС-5Т/ NEX-6 / NEX-7 / NEX-C3 / NEX-F3 / SLT-A33 / SLT-A35 / SLT-A37 / SLT-A55V / ILCE-QX1 / ZV-E10 / Cyber-shot DSC-RX10 / DSC-RX10M2 /DSC-RX10M3 /DSC-RX10M4 и другие устройства, подходящий типоразмер аккумулятора НП-ФВ50.
Характеристики:
- 1030 мАч 7,4 В 7,62 Втч
- Размеры : 45,2×31,8×18,5 мм.
- Вес: 45 г