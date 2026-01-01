Raylab RL-F970 аккумулятор 7800мАч

Характеристики
- Срок службы - 300 циклов
- Выходное напряжение - 7.4 v
- Емкость - 7800 мАч
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор 7800мАч, тип Sony NP-F970. Имеет низкий уровень саморазряда, а встроенный контроллер защищает от перезаряда, глубокого разряда или короткого замыкания. Совместим со всеми приборами, работающими на аккумуляторах типа NP-F.
Характеристики
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Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.