Nanlite Forza 60 аккумуляторная ручка NP-F750

Арт. MTG-0785

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).