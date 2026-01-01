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Nanlite Forza 60 аккумуляторная ручка NP-F750
Nanlite Forza 60 аккумуляторная ручка NP-F750
Nanlite Forza 60 аккумуляторная ручка NP-F750

Nanlite Forza 60 аккумуляторная ручка NP-F750

Nanlite
Артикул: DAN-8891

Батарейный блок Nanlite Forza 60 - эргономичная ручка с креплением аккумуляторной батареи типа NP-F750.

Описание

Батарея обеспечивает приблизительно 60 минут автономной работы при 100% яркости прибора.
Forza 60 V-Mount Battery Grip оснащен стандартным креплением 5/8-дюйма для установки на любую стандартную осветительную стойку.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).

3 070 ₽
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