Nanlite Forza 60 аккумуляторная ручка NP-F750

Батарея обеспечивает приблизительно 60 минут автономной работы при 100% яркости прибора.
Forza 60 V-Mount Battery Grip оснащен стандартным креплением 5/8-дюйма для установки на любую стандартную осветительную стойку.
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).