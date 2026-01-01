Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh

Характеристики:
- Емкость 10000 мА⋅ч (37 Вт⋅ч)
- Одновременная зарядка двух устройств есть
- Поддержка быстрой зарядки есть, QC 2.0, QC 3.0, USB PD
- Разъем micro USB или USB Type-C
- Напряжение 5-9 В
- Ток 2-3 А
- Выход Максимальный ток 3 А
- Разъемы USB Type-A x 2, USB Type-C, USB
- Максимальный ток на USB 1 2,5 А
- Максимальный ток на USB 2 2,5 А
- Максимальный ток на USB Type-C 3 А
- Тип Li-Ion
- Напряжение 3.7 В
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Размеры 64 x 90 x 24,5 мм
- Вес 200 гр.