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-10 %
Godox VSA-11T набор цветокоррекционных фильтров
Godox VSA-11T набор цветокоррекционных фильтров
Godox VSA-11T набор цветокоррекционных фильтров

Godox VSA-11T набор цветокоррекционных фильтров

Godox
Артикул: DAN-8801
Набор фолиевых (гелевых), цветокоррекционных фильтров Godox VSA-11T состоит из 16 цветов, размером 120х120 мм, подходит для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, используются для коррекции цветовой температуры света от разнообразных источников при фото- и видеосъемке.


Описание

Godox VSA-11T набор цветокоррекционных фильтров

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