Godox VSA-11T набор цветокоррекционных фильтров

Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
Внешний аккумулятор белого цвета оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. Одновременная зарядка двух устройств. USB Type-A x 2, USB Type-C, USB. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта).
Светодиодный осветитель с функцией вспышки, мощность 150 Вт, цветовая температура 5600 ± 200 К, CRI>96, освещенность 12000 лк (100%, 1 м), регулирование мощности постоянного света 0–100%, регулирование мощности импульсного света 1/16–1/1, HSS до 1/8000 с, байонет Bowens, кронштейн-лира на шпигот 5/8", возможность дистанционного управления.