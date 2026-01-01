Артикул: MTG-0816

SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit.

Адаптер крепления аккумулятора SmallRig MD2801B – это набор из быстросъёмной площадки и фиксирующего замка стандарта V-lock. Используя два монтажных отверстия ¼" его можно установить на самом разном оборудование, например клетке для камеры, внешнего монитора или плечевом упоре. Кроме этого, адаптер можно закрепить на поворотной площадке SmallRig MD2802, которая позволяет выбрать необходимый угол наклона аккумулятора для оптимального распределения веса. Фиксирующий замок можно использовать для замены оригинального крепления V-lock на аккумуляторе.