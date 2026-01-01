SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit.

Основные особенности:
1. Стандартное быстросъемное крепление V-Lock
2. Легкий и компактный.
3. Два монтажных отверстия ¼" исключают возможность проворачивания адаптера на оборудование.
4. Можно использовать для замены оригинального крепления V-lock на аккумуляторе.
Corsica C362410 IP67 защитный кейс с внутр. размерами 367*245*105 мм. Защитный кейс —обеспечит сохранность в любых, даже самых экстремальных условиях. Он создан для защиты от ударов, влаги, пыли и перепадов давления. Особенности: Прочность: Корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика с рёбрами жёсткости. Внутренние размеры 367х245х105 мм.