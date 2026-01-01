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Kingma LP-E6 - Type-C адаптер питания
Kingma LP-E6 - Type-C адаптер питания
Kingma LP-E6 - Type-C адаптер питания

Kingma LP-E6 - Type-C адаптер питания

KingMa
Артикул: MTG-3891

Kingma LP-E6 - Type-C адаптер питания. Адаптер батареи LP-E6 с кабелем Type-C для подключения постоянного питания камеры от внешнего источника. Витой кабель способен растягиваться от 50 до 120 см. Поддерживает работу с быстрой зарядкой Quick Charge и Power Delivery.

Описание

Характеристики:

  • Подключение Type-C
  • Вид аккумулятора LP-E6
  • Вход 9В/2A
  • Выход 8.4В/2A
  • Длина кабеля 500 мм
  • Особенности кабеля витой
  • Быстрая зарядка Quick Charge 3.0, Power Delivery
  • Вес 65 г

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