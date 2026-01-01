Характеристики:
- Подключение Type-C
- Вид аккумулятора LP-E6
- Вход 9В/2A
- Выход 8.4В/2A
- Длина кабеля 500 мм
- Особенности кабеля витой
- Быстрая зарядка Quick Charge 3.0, Power Delivery
- Вес 65 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kingma LP-E6 - Type-C адаптер питания. Адаптер батареи LP-E6 с кабелем Type-C для подключения постоянного питания камеры от внешнего источника. Витой кабель способен растягиваться от 50 до 120 см. Поддерживает работу с быстрой зарядкой Quick Charge и Power Delivery.
Характеристики:
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Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.
5-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.
USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.