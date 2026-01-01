Yongnuo SOY-1200200EU-063 сетевой адаптер 12В 2А

Осветитель светодиодный Godox LEDP120C Bi-color накамерный.
Используется в различных фотосессиях, предметной и макросъемке, а также для съемки видео.
Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки кожи и полутона.
Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение.
Цветовая температура 3200-5600 К.
Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами.
Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.
Питание от литиевого аккумулятора модель SONY NP-F970 (приобретается дополнительно).
Установочный кронштейн с поворотной головкой позволит расположить осветитель под нужным углом.