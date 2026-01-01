images
Yongnuo SOY-1200200EU-063 сетевой адаптер 12В 2А

Yongnuo SOY-1200200EU-063 сетевой адаптер 12В 2А

Yongnuo
Артикул: NVF-9128

Yongnuo 12V2A EURO – сетевой адаптер для YN600L серий YN300III/YN168/YN216/YN1410/YN300 Air/YN160.

Сетевой адаптер (блок питания) для светильников YONGNUO YN600L, YN300III, YN168, YN216, YN1410, YN300 Air, YN160III, YN360, YN308, YN608, YN608 RGB.

Описание

Yongnuo SOY-1200200EU-063 сетевой адаптер 12В 2А

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный
Арт. DAN-2042
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 1 ч

Осветитель светодиодный Godox LEDP120C Bi-color накамерный.

Используется в различных фотосессиях, предметной и макросъемке, а также для съемки видео.

Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки кожи и полутона.

Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение.

Цветовая температура 3200-5600 К.

Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами.

Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.

Питание от литиевого аккумулятора модель SONY NP-F970 (приобретается дополнительно).

Установочный кронштейн с поворотной головкой позволит расположить осветитель под нужным углом.

-10 %3 260 ₽
2 930 ₽
В корзину
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Арт. DAN-3479
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Blue.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - синий.

2 900 ₽
В корзину
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
Арт. NVF-7898
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.

5 450 ₽
В корзину

Видео

Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
С Днем фотографа
С Днем фотографа
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.