Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount

Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fotokvant F2-BP для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount.
Переходник позволяет использовать аккумулятора системы Sony на приборах с разъемом V- mount. На боковой панели переходника имеется кнопка CHECK (проверка) и четыре индикаторных светода для определения уровня заряда батареи.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.
Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC. Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 3200-5500 К, максимальная яркость - 1900 лк на расстоянии 1 м. Оснащен 180 диодами, дающими белый свет, и 180 диодами желтый. Индекс CRI ≥95. Комплектуется пультом управления, радиус действия - до 50 метров. Пульт питается от 2 шт. батареек типа ААА (приобретаются отдельно).
Фон бумажный Vibrantone VBRT2114 Yellow 14, размер - 2,1x6 м, цвет - желтый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Kupo KS002 1/2" Snap in Pin – крепежный штифт-адаптер. Материал - сталь.