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Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount
Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount
Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount
Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount
Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount

Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount

Fotokvant
Артикул: DAN-4895

Переходник Fotokvant F2-BP для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount.

Переходник позволяет использовать аккумулятора системы Sony на приборах с разъемом V- mount. На боковой панели переходника имеется кнопка CHECK (проверка) и четыре индикаторных светода для определения уровня заряда батареи.

Описание

Fotokvant F2-BP переходник для аккумуляторов типа NP-F (sony) на тип V- mount

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