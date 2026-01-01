PATONA 1361 Platinum аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R7 R6II LP-E6NH

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: LP-E6NH
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Высокая емкость 2400 мАч / 7,2 В / 17,3 Втч
- Вход USB-C: макс. 1,2 А (более высокие входные токи автоматически уменьшаются с помощью микросхемы управления аккумулятором).
- Со светодиодом зарядки
- Тип: Литий-ионный
- совместимость: Canon EOS R5, R6, R6II, R7