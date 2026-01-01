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PATONA 1361 Platinum аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R7 R6II LP-E6NH
PATONA 1361 Platinum аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R7 R6II LP-E6NH
PATONA 1361 Platinum аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R7 R6II LP-E6NH

PATONA 1361 Platinum аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R7 R6II LP-E6NH

Patona
Артикул: OLE-2483

Литий-ионный аккумулятор Platinum версия со встроенным процессором для фотокамер Canon EOS R5, R6, R6II, R7. Емкость 2400мАч, сменный аккумулятор LP-E6NH. Имеет вход USB-C, поэтому его также можно заряжать с помощью кабеля USB-C (входит в комплект поставки) и адаптера питания.

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: LP-E6NH
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Высокая емкость 2400 мАч / 7,2 В / 17,3 Втч
  • Вход USB-C: макс. 1,2 А (более высокие входные токи автоматически уменьшаются с помощью микросхемы управления аккумулятором).
  • Со светодиодом зарядки
  • Тип: Литий-ионный
  • совместимость: Canon EOS R5, R6, R6II, R7

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