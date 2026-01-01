Fujimi VW-VBK180 (fully decoded) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 800 мАч
- напряжение - 3,6 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi VW-VBK180 (fully decoded) - аккумулятор для цифровыхфото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 800 мАч. Совместим с Panasonic HC, HDC, SDR серии.
Характеристики:
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