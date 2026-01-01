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Fujimi VW-VBK180 (fully decoded) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi VW-VBK180 (fully decoded) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1308

Fujimi VW-VBK180 (fully decoded) - аккумулятор для цифровыхфото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 800 мАчСовместим с Panasonic HC, HDC, SDR серии.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 800 мАч
  • напряжение - 3,6 В

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