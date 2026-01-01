Fotokvant NP-F550/F570 аккумулятор емкость 2200 mAh

Характеристики:
- тип батареи - Li-ion
- напряжение – 7,4V
- емкость - 2200 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant NP-F550/F570 - емкость 2200 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F550/F570. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти.
Характеристики:
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Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод.