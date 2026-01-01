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Fotokvant NP-F550/F570 аккумулятор емкость 2200 mAh
Fotokvant NP-F550/F570 аккумулятор емкость 2200 mAh

Fotokvant NP-F550/F570 аккумулятор емкость 2200 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-3330

Аккумулятор Fotokvant NP-F550/F570 - емкость 2200 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F550/F570. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти.

Описание

Характеристики:

  • тип батареи - Li-ion
  • напряжение – 7,4V
  • емкость - 2200 mAh

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