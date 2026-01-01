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Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V
Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V
Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V

Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V

Fotokvant
Артикул: DAN-9963

Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V. 

Аккумулятор типа Canon LP-E8. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1200 mAh. 

Описание

Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V

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