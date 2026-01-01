Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LP-E8 аккумулятор емкость 1200 mAh 7.4V.
Аккумулятор типа Canon LP-E8. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1200 mAh.
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Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-33 размером 2,72х11 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EC-II.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт.
Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, цветовая температура 3200-5600 К, комплектуется держателем смартфона и шаровой головкой. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.
Fotokvant BG-3030D Black White фон двусторонний тканевый 3х3 м черный и белый.
Фон тканевый Fotokvant BG-3030D, размер - 3х3 м. Фон плотный тканевый, двусторонний черный и белый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона типа ворота. Материал - хлопок.