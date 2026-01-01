Fotokvant LP-E6N аккумулятор емкость 2000 mAh

Cullmann CONCEPT ONE OXC384 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant LP-E6N емкость 2000 mAh.
Аккумулятор типа Canon LP-E6N. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2000 mAh.
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Cullmann CONCEPT ONE OXC384 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.
GreenBean Blue - фон тканевый хромакейный, синего цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер - 3×7 м.
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки. Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с накамерными фотовспышками вне камеры. Диаметр - 60 см. Спицы металопластиковые. В комплекте сменное кольцо-адаптер с держателем для накамерной вспышки, два диффузора и чехол.
Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Fotokvant PEN-Red – легкостираемый карандаш для хлопушки красный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!
Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXVE-064G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).