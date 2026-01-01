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Fotokvant LP-E6N аккумулятор емкость 2000 mAh
Fotokvant LP-E6N аккумулятор емкость 2000 mAh

Fotokvant LP-E6N аккумулятор емкость 2000 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-4894

Аккумулятор Fotokvant LP-E6N емкость 2000 mAh.

Аккумулятор типа Canon LP-E6N. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2000 mAh.

Описание

Fotokvant LP-E6N аккумулятор емкость 2000 mAh

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