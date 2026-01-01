Fotokvant LP-E6N аккумулятор емкость 2000 mAh

Арт. NVF-6846

Fotokvant PEN-Red – легкостираемый карандаш для хлопушки красный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!