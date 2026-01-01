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Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh
Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh

Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-4890

Аккумулятор Fotokvant BP-511 емкость 1800 mAh.

Аккумулятор типа Canon BP-511. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.

Описание

Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh

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