Fotokvant BP-511 аккумулятор емкостью 1800 mAh

Переходник Fotokvant MAC-13 с TRS на TRRS.
Переходник дает возможность подключить оборудование (микрофон) с контактом TRS к стандартным устройствам, имеющим TRRS-разъем, таким как, например, камеры и фотоаппараты.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant BP-511 емкость 1800 mAh.
Аккумулятор типа Canon BP-511. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.
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Переходник Fotokvant MAC-13 с TRS на TRRS.
Переходник дает возможность подключить оборудование (микрофон) с контактом TRS к стандартным устройствам, имеющим TRRS-разъем, таким как, например, камеры и фотоаппараты.
Понижающее кольцо Fotokvant LADD 77-52 мм.
Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 77 мм.
Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.