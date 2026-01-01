Grifon PT-1020 П стол для фотосъемки 100х200 см с креплениями из пластика

Арт. DAN-3043

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем для планшета SM-CL6.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или планшету, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.