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Grifon PT-1020 П стол для фотосъемки 100х200 см с креплениями из пластика

Grifon PT-1020 П стол для фотосъемки 100х200 см с креплениями из пластика

Grifon
Артикул: FTR-504

Grifon PT-1020 – один из самых больших форматов столов для предметной съемки.

Пластиковая поверхность стола составляет 100х200 см.

Описание

Grifon PT-1020 П стол для фотосъемки 100х200 см с креплениями из пластика

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