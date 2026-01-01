Grifon PT-1020 П стол для фотосъемки 100х200 см с креплениями из пластика

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon PT-1020 – один из самых больших форматов столов для предметной съемки.
Пластиковая поверхность стола составляет 100х200 см.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем для планшета SM-CL6.
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Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 30 кг. Диаметр диска 40 см, с разметкой на 36 секторов. Вес - 3,45 кг.