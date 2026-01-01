Grifon DVK-296V-K1 фотостол с двумя диодными осветителями

Описание

Конверсионный фильтр, входящий в набор, предназначен для изменения цветовой температуры. С его помощью можно ликвидировать сдвиг цветового баланса в синеву при съемке. С помощью матового диффузора увеличивается площадь освещения, создается мягкий бестеневой свет, который незаменим для предметной фотографии. Аксессуары просты в установке и надежны при эксплуатации.

Фотостол Grifon DVK-296V-K1 будет удобен тем, кто снимает для каталогов и товар в интернет-магазины.

Технические характеристики: