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Grifon DVK-296V-K1 фотостол с двумя диодными осветителями

Grifon DVK-296V-K1 фотостол с двумя диодными осветителями

Grifon
Артикул: FTR-1443

Готовая мини-студия Grifon DVK-296V-K1 предназначен для предметной съемки небольших предметов. Представляет из себя столик для предметной съемки с матово-глянцевый полупрозрачным фоном и двумя светодиодными осветителями по 96 светодиодов. В комплекте имеется конверсионный фильтр на 3200К и матовый диффузор.

Описание

Конверсионный фильтр, входящий в набор, предназначен для изменения цветовой температуры. С его помощью можно ликвидировать сдвиг цветового баланса в синеву при съемке. С помощью матового диффузора увеличивается площадь освещения, создается мягкий бестеневой свет, который незаменим для предметной фотографии. Аксессуары просты в установке и надежны при эксплуатации.

Фотостол Grifon DVK-296V-K1 будет удобен тем, кто снимает для каталогов и товар в интернет-магазины.

Технические характеристики:

  • Осветители по 96 светодиодов каждый
  • Полотно стола 40х50 см из них:
    • горизонтальная площадка 25х40 см 
    • спинка высотой 23 см
  • Цветовая температура – 5500 К
  • Полотно стола с матовой и глянцевой поверхностями

Комплектация

  • стол предметный – 1 шт.
  • светодиодные осветители – 2 шт.
  • желтые фильтры – 2 шт.
  • матовые фильтры – 2 шт.
  • сетевые адаптеры – 2 шт.
  • кронштейны – 2 шт.
  • фон 1 шт.

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