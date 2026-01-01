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FST LED-530 Ultra Light TABLE KIT постоянный свет комплект
FST LED-530 Ultra Light TABLE KIT постоянный свет комплект
FST LED-530 Ultra Light TABLE KIT постоянный свет комплект

FST LED-530 Ultra Light TABLE KIT постоянный свет комплект

FST
Артикул: DAN-9173

FST LED-530 Ultra Light kit комплект постоянного света — оптимальное решение для предметной съемки для маркетплейсов или создания интернет-каталогов. Фотографический быстросборный раскладной стол в комплекте. В комплекте три светодиодных Bi-color панели с мягким рассеянным светом, который получается благодаря встроенному матовому рассеивателю. Срок службы диодов 50000часов, возможность работы как от сети, так и от 2-х аккумуляторов типа Sony NP-F. Также в комплекте студийные стойки и "журавль". Есть пульт дистанционного управления (регулирует цветовую температуру и мощность) и сумка для хранения и транспортировки.

Описание

Технические характеристики осветителей :

  • Количество светодиодов  -  224
  • Цветовая температура    -   3000-5700К
  • Мощность -  30W.
  • Напряжение  -   AC100-240V,  DC - Sony NP-F x2
  • Размеры  - 30х22х0,5 см

Комплектация

  • Светодиодный осветитель  -  3 шт.
  • Стойка FST LS-210  – 3 шт
  • Перекладина-журавль FST LSB-140    -  1 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки      -     1 шт.
  • Стол фотографический FST PT-60100     -   1 шт.
  • Пульт дистанционного управления - 1 шт. 

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