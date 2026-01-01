FST LED-530 Ultra Light TABLE KIT постоянный свет комплект

Технические характеристики осветителей :
- Количество светодиодов - 224
- Цветовая температура - 3000-5700К
- Мощность - 30W.
- Напряжение - AC100-240V, DC - Sony NP-F x2
- Размеры - 30х22х0,5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST LED-530 Ultra Light kit комплект постоянного света — оптимальное решение для предметной съемки для маркетплейсов или создания интернет-каталогов. Фотографический быстросборный раскладной стол в комплекте. В комплекте три светодиодных Bi-color панели с мягким рассеянным светом, который получается благодаря встроенному матовому рассеивателю. Срок службы диодов 50000часов, возможность работы как от сети, так и от 2-х аккумуляторов типа Sony NP-F. Также в комплекте студийные стойки и "журавль". Есть пульт дистанционного управления (регулирует цветовую температуру и мощность) и сумка для хранения и транспортировки.
Технические характеристики осветителей :
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