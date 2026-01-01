Fotokvant NVF-7456 столик 35х27 см

Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7456 – портативный столик 35х27 см для предметной съемки.
Изготовлен из пластика, соеденительные петли – металл. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Модель сконструирована в виде книжки, будет удобной при транспортировке и поэтому столик с успехом может использоваться на выезде.
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Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
Портативный столик Fotokvant ST-3030 для предметной съемки.
Изготовлен из акрила. В комплект входит белый фон. Может использоваться для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Размер - 30x30 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Толщина столика - 2 см. Вес - 0,65 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.