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Fotokvant NVF-7456 столик 35х27 см

Fotokvant NVF-7456 столик 35х27 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7456

Fotokvant NVF-7456 – портативный столик 35х27 см для предметной съемки. 

Изготовлен из пластика, соеденительные петли – металл. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Модель сконструирована в виде книжки, будет удобной при транспортировке и поэтому столик с успехом может использоваться на выезде.

Описание

Fotokvant NVF-7456 столик 35х27 см

Комплектация

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