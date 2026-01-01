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Falcon Eyes LFPB-1 Kit комплект для предметной съемки

Falcon Eyes LFPB-1 Kit комплект для предметной съемки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-190

Falcon Eyes LFPB-1 Kit – небольшой комплект, включающий в себя компактный складной фотобокс и две стойки с осветителями. Отлично подходит для предметной съемки.

Falcon Eyes LFPB-1 Kit быстро раскладывается, очень удобен в использовании. Комплектуется несколькими цветными фонами.

Описание

Характеристики:

  • цветные фоны в комплекте – черный, белый, красный и синий
  • диаметр рефлектора осветителя, см – 15
  • мощность флуоресцентного осветителя, Вт – 40
  • комплект предназначен для съемки небольших предметов (до 30 см)

Комплектация

  • Фотобокс – 40х40х40 см.
  • Осветитель LHPAT-15-1 флуоресцентный 40 Вт – 2 шт.
  • Стойка 33,5-45 см – 2 шт.

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