Falcon Eyes LFPB-1 Kit комплект для предметной съемки

Характеристики:
- цветные фоны в комплекте – черный, белый, красный и синий
- диаметр рефлектора осветителя, см – 15
- мощность флуоресцентного осветителя, Вт – 40
- комплект предназначен для съемки небольших предметов (до 30 см)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LFPB-1 Kit – небольшой комплект, включающий в себя компактный складной фотобокс и две стойки с осветителями. Отлично подходит для предметной съемки.
Falcon Eyes LFPB-1 Kit быстро раскладывается, очень удобен в использовании. Комплектуется несколькими цветными фонами.
Характеристики:
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Falcon Eyes PBF-50AB – складной фотобокс 50 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 1,85 кг.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х2. Вес - 2,8 кг.
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
Cullmann ALPHA 380 Red – настольный штатив, красного цвета, максимальная высота, см – 30, минимальная высота, см – 8,5, в сложенном состоянии, см – 30,5, максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 267.