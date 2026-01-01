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Fotokvant BOX-31LED фотобокс 30 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-31LED фотобокс 30 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-31LED фотобокс 30 см c 2xLED освещением и 4 фонами

Fotokvant BOX-31LED фотобокс 30 см c 2xLED освещением и 4 фонами

Fotokvant
Артикул: DAN-2984

Фотобокс Fotokvant BOX-31LED c двойным LED-освещением и четыремя фонами.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Размер - 30х30х30 см.

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, крепящихся внутри фотобокса. 

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру.

В комплекте поставки четыре фона - белый, черный, зеленый и красный.

Характеристики:

  • материал - акрил и ABS-пластик
  • питание - 5В 1A
  • цвет - белый
  • размер, см - 30х30х30

Комплектация

  • Фотобокс с освещением.
  • Фоны (белый, черный, зеленый, красный).
  • Сумка для хранения и переноски.

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Наличие
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