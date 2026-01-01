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Fotokvant BOX-21LED фотобокс c 1xLED освещением
Fotokvant BOX-21LED фотобокс c 1xLED освещением

Fotokvant BOX-21LED фотобокс c 1xLED освещением

Fotokvant
Артикул: DAN-2782

Фотобокс Fotokvant BOX-21LED, c одной полоской светодиодного освещения.

Фотобокс имеет отверстие для съемки сверху и поэтому позволяет снимать объекты в горизонтальном и вертикальном размещении. Полоска ярких светодиодов создает идеальное, безтеневое освещение. Размер - 22х23х24 см.

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством LED-панели, крепящейся внутри фотобокса. 

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, но, благодаря компактным размерам, может постоянно стоять рядом с компьютером и не занимать много места. Благодаря экономному потреблению данная модель может работать от обычного накопителя энергии для телефона powerbank, что позволяет сделать снимки в любом месте, даже без подключения к электросети. А модницы, блогеры и мастера маникюра оценят возможность просто и удобно снимать с его помощью свою работу.

Характеристики:

  • материал - акрил и ABS-пластик
  • питание - 5В 1A
  • цвет - белый
  • размер - 22,6х23х24 см

Комплектация

  • Фотобокс - 1 шт
  • Фон белый - 1 шт.
  • Фон черный - 1 шт.
  • Светодиодная полоска на клеевой основе - 1 шт.
  • Шнур USB - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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