Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см

FST LC-40 – фотобокс, куб размером 40х40х40 см. В основном используется для создания равномерного безбликового освещения при фотосъемке для каталогов.
Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
