Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см

Fujimi
Артикул: NVF-1678

Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.

В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.

Описание

Комплектация

  • Лайт-бокс.
  • Фон – 4шт.
  • Чехол.

