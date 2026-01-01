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Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением
Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением
Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением
Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением
Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением

Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8837

Falcon Eyes Macro Cube 25 LED - фотобокс для предметной съемки, размер - 25x24x22 см.

Подсветку в фотобоксе осуществляет светодиодная планка на 15 светодиодов, которая крепится и перемещается с помощью магнитов. Питание производится от USB-адаптера (приобретается отдельно). В комплекте 3 фона.

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света. 

Светодиодная лента установлена на магнитах, их можно легко переместить вдоль крышки, отрегулировав тем самым световой поток. 

Питание подсветки осуществляется с помощью USB-кабеля, подключаемого к зарядному устройству или внешнему аккумулятору PowerBank (зарядное устройство и аккумулятор приобретаются отдельно).

В комплект входят белый, оранжевый и черный фоны для различных художественных эффектов.

Характеристики:

  • размер фотобокса, см - 25x24x22
  • размер в сложенном состоянии, см - 25х21х2,5
  • источник света - 15 светодиодов
  • потребляемая мощность, Вт - 3,8
  • цветовая температура, К - 5500к±200
  • индекс цветопередачи - ≥90
  • размер упаковки, мм - 265х265х50
  • вес в упаковке, кг - 0,53

Комплектация

  • Складной каркас с рукояткой.
  • Светодиодная линейка.
  • Магнит для крепления линейки - 2 шт.
  • Кабель USB/microUSB с выключателем.
  • Фон - 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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