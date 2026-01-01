Falcon Eyes Macro Cube 25 LED фотобокс со светодиодным освещением

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света.

Светодиодная лента установлена на магнитах, их можно легко переместить вдоль крышки, отрегулировав тем самым световой поток.

Питание подсветки осуществляется с помощью USB-кабеля, подключаемого к зарядному устройству или внешнему аккумулятору PowerBank (зарядное устройство и аккумулятор приобретаются отдельно).

В комплект входят белый, оранжевый и черный фоны для различных художественных эффектов.

Характеристики: