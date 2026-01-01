Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света. Цветовая температура светодиодных осветителей - 5500К. Лайт-куб имеет внутренние серебристые текстурированные стенки, которые равномерно заполняют его отраженным светом.

Светодиодные линейки установлены на верхней крышке фотобокса, их можно легко переместить вдоль крышки, благодаря системе липких лент (велкро). Монтаж конструкции осуществляется также с помощью липких лент, расположенных по периметру стенок.

Фотобокс имеет откидную переднюю панель со встроенным съемочным окном 18х28 см и отверстием диаметром 8,5 см, а также верхний люк диаметром 11 см для съемки с верхнего ракурса. Модель поставляется с черным, белым и оранжевым пластиковыми фонами для размещения разных цветных предметов.

Характеристики: