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Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс

Falcon Eyes Light Cube 40 LED фотобокс

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8835

Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фотобокс для предметной съемки, размер - 40х40х40 см.

Фотобокс имеет фронтальное окно 18х28 см (отверстие в крышке окна 8,5 см), верхнее окно диаметром 11 см. Подсветку осуществляют две светодиодные линейки по 28 светодиодов на каждой. 

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света. Цветовая температура светодиодных осветителей - 5500К. Лайт-куб имеет внутренние серебристые текстурированные стенки, которые равномерно заполняют его отраженным светом.

Светодиодные линейки установлены на верхней крышке фотобокса, их можно легко переместить вдоль крышки, благодаря системе липких лент (велкро). Монтаж конструкции осуществляется также с помощью липких лент, расположенных по периметру стенок.

Фотобокс имеет откидную переднюю панель со встроенным съемочным окном 18х28 см  и отверстием диаметром 8,5 см, а также верхний люк диаметром 11 см для съемки с верхнего ракурса. Модель поставляется с черным, белым и оранжевым пластиковыми фонами для размещения разных цветных предметов.

Характеристики:

  • размер фотобокса, см - 40х40х40
  • размер в сложенном состоянии, см - 43х43х3
  • источник света - 2 линейки по 28 светодиодов
  • потребляемая мощность, Вт - 15
  • цветовая температура, К - 5500к±200
  • индекс цветопередачи - ≥90
  • количество фонов в комплекте - 3 (черный, белый и оранжевый)
  • материал каркаса/корпуса - сталь/синтетическая ткань
  • вес (без фонов), кг - 1,65
  • размер упаковки, мм - 480х460х55
  • вес в упаковке, кг - 2,7

Комплектация

  • Корпус фотобокса с каркасом.
  • Светодиодная линейка - 2 шт.
  • Велкро-крепление линейки - 4 шт.
  • Пластиковый фон - 3 шт.
  • Сетевой адаптер. 
  • Руководство по эксплуатации.

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