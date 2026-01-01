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-15 %
Chris James 113 Magenta фолиевый фильтр пурпурный
Chris James 113 Magenta фолиевый фильтр пурпурный

Chris James 113 Magenta фолиевый фильтр пурпурный

Chris James
Артикул: FTR-541

Фолиевый фильтр Magenta 113 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 10,9%, поглощение 0,96%. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевый цветной фильтр Chris James 113 Magenta (пурпурный)

Chris James 113 Magenta — это фолиевый светофильтр (гель) насыщенного пурпурного цвета, предназначенный для создания цветовых акцентов и окрашивания света в профессиональном осветительном оборудовании. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и широко применяется в кино-, теле- и фотоиндустрии для изменения цвета светового потока, создания атмосферы и спецэффектов.

Фильтр имеет пропускную способность 10.9% и поглощение 0.96, что позволяет получить глубокий, насыщенный пурпурный оттенок. Модель соответствует классической нумерации Lee, что облегчает его поиск в профессиональных каталогах.

Основные характеристики

  • Тип: Фолиевый светофильтр (цветной гель).
  • Модель: 113 Magenta.
  • Цвет: Пурпурный (Magenta).
  • Пропускная способность: 10.9%.
  • Поглощение света: 0.96.
  • Ширина рулона: 122 см.
  • Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).

Для чего используется

Этот фильтр является инструментом для управления цветом света:

  • Создание цветовых акцентов: Окрашивание фона, создание неоновых эффектов.
  • Коррекция цвета: Использование для балансировки света при смешанном освещении.
  • Спецэффекты: Применение для создания театральных и кинематографических эффектов.
  • Творческие проекты: Добавление насыщенных цветовых решений в кадр.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Комплектация

Фильтр продается отрезками (в нарезку) от одного погонного метра. Ширина рулона составляет 122 см. Минимальный объем заказа — отрезок размером 100×122 см.

Важно: Материал, отрезанный от рулона, обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при покупке целого рулона (7 метров).

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