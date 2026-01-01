Chris James 113 Magenta фолиевый фильтр пурпурный

Фолиевый цветной фильтр Chris James 113 Magenta (пурпурный)
Chris James 113 Magenta — это фолиевый светофильтр (гель) насыщенного пурпурного цвета, предназначенный для создания цветовых акцентов и окрашивания света в профессиональном осветительном оборудовании. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и широко применяется в кино-, теле- и фотоиндустрии для изменения цвета светового потока, создания атмосферы и спецэффектов.
Фильтр имеет пропускную способность 10.9% и поглощение 0.96, что позволяет получить глубокий, насыщенный пурпурный оттенок. Модель соответствует классической нумерации Lee, что облегчает его поиск в профессиональных каталогах.
Основные характеристики
- Тип: Фолиевый светофильтр (цветной гель).
- Модель: 113 Magenta.
- Цвет: Пурпурный (Magenta).
- Пропускная способность: 10.9%.
- Поглощение света: 0.96.
- Ширина рулона: 122 см.
- Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).
Для чего используется
Этот фильтр является инструментом для управления цветом света:
- Создание цветовых акцентов: Окрашивание фона, создание неоновых эффектов.
- Коррекция цвета: Использование для балансировки света при смешанном освещении.
- Спецэффекты: Применение для создания театральных и кинематографических эффектов.
- Творческие проекты: Добавление насыщенных цветовых решений в кадр.
Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.