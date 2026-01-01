Chris James 113 Magenta фолиевый фильтр пурпурный

Описание

Фолиевый цветной фильтр Chris James 113 Magenta (пурпурный)

Chris James 113 Magenta — это фолиевый светофильтр (гель) насыщенного пурпурного цвета, предназначенный для создания цветовых акцентов и окрашивания света в профессиональном осветительном оборудовании. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и широко применяется в кино-, теле- и фотоиндустрии для изменения цвета светового потока, создания атмосферы и спецэффектов.

Фильтр имеет пропускную способность 10.9% и поглощение 0.96, что позволяет получить глубокий, насыщенный пурпурный оттенок. Модель соответствует классической нумерации Lee, что облегчает его поиск в профессиональных каталогах.

Основные характеристики

Тип: Фолиевый светофильтр (цветной гель).

Фолиевый светофильтр (цветной гель). Модель: 113 Magenta.

113 Magenta. Цвет: Пурпурный (Magenta).

Пурпурный (Magenta). Пропускная способность: 10.9%.

10.9%. Поглощение света: 0.96.

0.96. Ширина рулона: 122 см.

122 см. Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).

Для чего используется

Этот фильтр является инструментом для управления цветом света:

Создание цветовых акцентов: Окрашивание фона, создание неоновых эффектов.

Окрашивание фона, создание неоновых эффектов. Коррекция цвета: Использование для балансировки света при смешанном освещении.

Использование для балансировки света при смешанном освещении. Спецэффекты: Применение для создания театральных и кинематографических эффектов.

Применение для создания театральных и кинематографических эффектов. Творческие проекты: Добавление насыщенных цветовых решений в кадр.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.