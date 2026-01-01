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Falcon Eyes FLB-416AB фотобокс со встроенным осветителем

Falcon Eyes FLB-416AB фотобокс со встроенным осветителем

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1672

Falcon Eyes FLB-416AB – портативный фотобокс со встроенной системой освещения. Конструкцией предусмотрено быстрое приведение в рабочее состояние фотобокса. Предназначена модель для фотографов, которые занимаются предметной съемкой и для тех пользователей, которым необходимо быстро получить хорошие и качественные снимки для размещения в электронных каталогах или журналах.

Описание

Стенки фотобокса раскладываются. Изготовлены из металла с матовой отражающей поверхностью, не изменяют температуру освещения и обеспечивают максимальное светорассеивание, комплектуются съемными серебристыми отражателями. Фотобокс имеет два окна для съемки – спереди и сверху. Окно спереди размером 25х12 см, окно сверху – 12х12 см, оба окна закрываются тканью.

Фотобокс FLB-416AB позволяет откинуть стенки и использовать любой необходимый источник освещения. Подготовка к съемке занимает несколько минут, достаточно просто разложить стенки и выбрать нужный фон (в комплекте белый, серый и синий), расположение ламп внутри корпуса и постоянная яркость дают возможность проводить съемку, не меняя каждый раз настройки фотоаппарата. Пользоваться этим фотобоксом сможет даже неподготовленный человек.

Режимы работы подсветки софтбокса выбираются клавишными переключателями. В сложенном виде фотобокс представляет собой небольшой кейс с ручкой, который легко переносить. Встроенный осветитель и удобство эксплуатации делает Falcon Eyes FLB-416AB незаменимым для фотосъемки каталогов продукции и товара интернет-магазинов.

Характеристики:

  • размер в рабочем состоянии, см – 45х45х45
  • размер в сложенном состоянии, см – 45х45х10
  • фронтальное окно, см – 25х12
  • верхнее окно, см – 12х12
  • источник света – 4 лампы по 16 Вт (эквивалентно лампе накаливания 300 Вт), цоколь Е14, срок службы 8000 ч
  • цветовая температура ламп – 5000-5500 К
  • вес, кг – 4,4

Комплектация

  • Фотобокс Falcon Eyes FLB-416AB со встроенным осветителем.
  • Лампа флуоресцентная 16 Вт – 4 шт.
  • Диффузор – 2 шт.
  • Серебристый отражатель – 3 шт.
  • Крышка переднего окна с молнией – 1 шт.
  • Тканевые фоны – белый, серый, синий.
  • Сетевой кабель – 1 шт.

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