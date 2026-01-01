Falcon Eyes FLB-416AB фотобокс со встроенным осветителем

Стенки фотобокса раскладываются. Изготовлены из металла с матовой отражающей поверхностью, не изменяют температуру освещения и обеспечивают максимальное светорассеивание, комплектуются съемными серебристыми отражателями. Фотобокс имеет два окна для съемки – спереди и сверху. Окно спереди размером 25х12 см, окно сверху – 12х12 см, оба окна закрываются тканью.
Фотобокс FLB-416AB позволяет откинуть стенки и использовать любой необходимый источник освещения. Подготовка к съемке занимает несколько минут, достаточно просто разложить стенки и выбрать нужный фон (в комплекте белый, серый и синий), расположение ламп внутри корпуса и постоянная яркость дают возможность проводить съемку, не меняя каждый раз настройки фотоаппарата. Пользоваться этим фотобоксом сможет даже неподготовленный человек.
Режимы работы подсветки софтбокса выбираются клавишными переключателями. В сложенном виде фотобокс представляет собой небольшой кейс с ручкой, который легко переносить. Встроенный осветитель и удобство эксплуатации делает Falcon Eyes FLB-416AB незаменимым для фотосъемки каталогов продукции и товара интернет-магазинов.
Характеристики:
- размер в рабочем состоянии, см – 45х45х45
- размер в сложенном состоянии, см – 45х45х10
- фронтальное окно, см – 25х12
- верхнее окно, см – 12х12
- источник света – 4 лампы по 16 Вт (эквивалентно лампе накаливания 300 Вт), цоколь Е14, срок службы 8000 ч
- цветовая температура ламп – 5000-5500 К
- вес, кг – 4,4