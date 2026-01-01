Condor ECO ANTISPOT антибликовый спрей 400 мл

RAYLAB RH01 — телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей.
Универсальная модель. Максимальная нагрузка - 2 кг. Длина - 170 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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RAYLAB RH01 — телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей.
Универсальная модель. Максимальная нагрузка - 2 кг. Длина - 170 см.
Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.