PhotoMechanics RDM-120 WiFi поворотная платформа

Описание

Платформа имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать стол RD-120 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-150.

Платформа Photomechanics RD-120 Wi-Fi имеет встроенный WiFi-модуль для беспроводного управления 3D-фотосъемкой, что позволяет получить полностью беспроводную 3D-фотостудию. Стол и камера управляются с компьютера без проводов, фотографии пересылаются на компьютер по WiFi.

Характеристики: