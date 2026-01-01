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PhotoMechanics RDM-120 WiFi поворотная платформа
PhotoMechanics RDM-120 WiFi поворотная платформа
PhotoMechanics RDM-120 WiFi поворотная платформа

PhotoMechanics RDM-120 WiFi поворотная платформа

PhotoMechanics
Артикул: DAN-1094

PhotoMechanics RDM-120 WiFi - поворотная платформа для 3D-фотографии.

Предназначена для съемки людей, мебели, крупной бытовой техники и других крупногабаритных предметов массой до 200 кг. Диаметр предметного столика - 120 см.

Описание

Платформа имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать стол RD-120 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-150.

Платформа Photomechanics RD-120 Wi-Fi имеет встроенный WiFi-модуль для беспроводного управления 3D-фотосъемкой, что позволяет получить полностью беспроводную 3D-фотостудию. Стол и камера управляются с компьютера без проводов, фотографии пересылаются на компьютер по WiFi.

Характеристики:

  • диаметр, см - 120
  • цвет поверхности - белый
  • материал предметного стола - фанера, поверхность - молочное оргстекло (акрил)
  • расположение - на полу
  • максимальная масса предмета в прямом положении, кг - 200
  • рекомендуемые габариты предметов для съемки, см - до 110

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