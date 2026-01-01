Fotokvant SND-RC6008 поворотный стол для 3D-съемки

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших и среднего размера предметов, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.
В данной модели может изменятся скрость вращения и его направление (по часовой стрелке или против).
Характеристики:
- диаметр столешницы - 60 см
- максимальная нагрузка - 100 кг
- скорость вращения - 10 скоростей
- напряжение - 12 В
- входная мощность - 36 Вт
- материал - пластик
- размер в упаковке - 68х68х20 см
- вес с упаковкой - 9 кг