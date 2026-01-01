Fotokvant SND-RC6008 поворотный стол для 3D-съемки

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших и среднего размера предметов, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

В данной модели может изменятся скрость вращения и его направление (по часовой стрелке или против).

Характеристики: