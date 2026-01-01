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Fotokvant SND-RC6008 поворотный стол для 3D-съемки
Fotokvant SND-RC6008 поворотный стол для 3D-съемки
Fotokvant SND-RC6008 поворотный стол для 3D-съемки

Fotokvant SND-RC6008 поворотный стол для 3D-съемки

Fotokvant
Артикул: DAN-4471

Поворотный стол Fotokvant SND-RC6008 для 3D-съемки.

Поворотный стол для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 60 см. Максимальная нагрузка - 100 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - 10 скоростей. В комплекте пульт ДУ.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших и среднего размера предметов, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

В данной модели может изменятся скрость вращения и его направление (по часовой стрелке или против).   

Характеристики:

  • диаметр столешницы - 60 см
  • максимальная нагрузка - 100 кг
  • скорость вращения - 10 скоростей
  • напряжение - 12 В
  • входная мощность - 36 Вт
  • материал - пластик
  • размер в упаковке - 68х68х20 см
  • вес с упаковкой - 9 кг

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