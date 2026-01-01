Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

Столик подсоединяется к камере с помощью кабеля с разъемом микро-джек 2,5 мм, которые приобретается отдельно.



В данной модели может изменяться скорость вращения и направление (по часовой стрелке или против). Также пульт ДУ управляет не только скоростью вращения и направлением, но с его помощью можно делать снимки. Для этого достаточно запустить движение столика с пульта с интервалом в нужном градусе и дальше все происходит автоматически. Количество кадров зависит от выставленного угла, т.е. 360/на 5 град. будет 72 кадра; 360/45 - 8 кадров и так далее. После полного завершения круга съемка останавливается.



Характеристики: