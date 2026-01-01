images
images
images
images
images
Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом

Fotokvant SND-P3006C поворотный стол 30 см для 3D-съемки с пультом

Fotokvant
Артикул: DAN-4470

Поворотный стол Fotokvant SND-P3006С для 3D-съемки.

Поворотный стол для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 30 см. Максимальная нагрузка - 15 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы может изменяться от 1,7 до 4 оборотов в минуту. В комплекте четыре разноцветные подложки, а также пульт ДУ. С его помощью возможно не только управление скоростью вращения и направлением стола, но и делать снимки.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

Столик подсоединяется к камере с помощью кабеля с разъемом микро-джек 2,5 мм, которые приобретается отдельно.

В данной модели может изменяться скорость вращения и направление (по часовой стрелке или против). Также пульт ДУ управляет не только скоростью вращения и направлением, но с его помощью можно делать снимки. Для этого достаточно запустить движение столика с пульта с интервалом в нужном градусе и дальше все происходит автоматически. Количество кадров зависит от выставленного угла, т.е. 360/на 5 град. будет 72 кадра; 360/45 - 8 кадров и так далее. После полного завершения круга съемка останавливается.

Характеристики:

  • диаметр столешницы - 30 см
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • скорость вращения - от 1,7 до 4 оборотов в минуту
  • напряжение - 12 В
  • материал - пластик
  • размер в упаковке - 37,5х37,5х8,5 см
  • вес с упаковкой - 4 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Cullmann ALPHA 600 mobile Grey настольный штатив с держателем смартфона
Арт. DAN-1194
Cullmann ALPHA 600 mobile Grey настольный штатив с держателем смартфона
Наличие
более 10 шт

Cullmann ALPHA 600 mobile Grey - настольный штатив с держателем смартфона.

Настольный штатив, серого цвета, максимальная высота - 17 см, минимальная высота - 7,5 см, в сложенном состоянии - 19 см, максимальная нагрузка - 1 кг, вес - 60 гр.

Комплектуется держателем смартфона.

1 450 ₽
В корзину
-24 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-24.02 %7 870 ₽
5 980 ₽
В корзину
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Арт. NVF-2263
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Наличие
более 10 шт

Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.

520 ₽
В корзину
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Арт. NVF-9999
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


240 ₽
В корзину
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Арт. DAN-4597
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Легкая стойка Fotokvant LS-6000, высота - 6 м. Стандартная студийная шестисекционная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Секции колонны без амортизации. Диаметр ножек - 25 мм. Максимальная высота - 600 см. Минимальная рабочая высота - 154 см. Максимальная нагрузка - 3 кг. Диаметр секций - 45,40,35,30,25,22 мм. Вес - 2.85 кг.


7 420 ₽
В корзину

Видео

С Днем фотографа
С Днем фотографа
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.