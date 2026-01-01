Phottix (17340) C6 растяжимый спиральный кабель

Арт. NVF-7158

Grifon R-56 SW – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Диаметр диска, см – 56.