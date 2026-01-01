images
Phottix (17340) C6 растяжимый спиральный кабель

Phottix
Артикул: NVF-748

Phottix C6 – кабель, совместим с техникой систем Canon, Contax, Pentax.

С двух сторон имеются переходники, типа Jack 2,5 мм.

Описание

Совместимость:
  • Canon – EOS 30/33/50/300/300D (Digital Rebel)/350D(XT)/400D(XTi)/450D(XSi)/1000D(XS)/500D(T1i)/550D(T2i)/60D
  • Contax – N/645
  • Pentax – K110D/K100D/K200D/K10D/K20D/*ist DS/DS2/DL2/DL/D

