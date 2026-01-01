Phottix (17340) C6 растяжимый спиральный кабель

Phottix N10 – кабель, совместим с техникой систем Nikon. Nikon D90/ D5000/D7000/D3100.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix C6 – кабель, совместим с техникой систем Canon, Contax, Pentax.
С двух сторон имеются переходники, типа Jack 2,5 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Phottix N10 – кабель, совместим с техникой систем Nikon. Nikon D90/ D5000/D7000/D3100.
Fotokvant MAC-10 – переходник-адаптер со стереоадаптером 6.3 мм и штекером 3.5 мм.
Может быть использован в качестве переходника для синхронизатора с 3,5 на 6,3 мм. Комплектация – 1 шт.
Grifon SBQ-9090 – предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.
Закрытая конфигурация жаропрочного софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Вес - 1,2 кг.
Grifon R-56 SW – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Диаметр диска, см – 56.
Профессиональный штатив QZSD Q620H с 3D-головой.
Профессиональный четырехсекционный штатив для установки оборудования весом до 10 кг. Рабочая высота от 64,5 до 181 см, длина в сложенном виде - 66,5 см. Штатив имеет центральную колонну которая может устанавливаться горизонтально. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 3,2 кг.
Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.
Raylab RL-LS190 - легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера.
Стойка изготовлена из алюминия, максимальная высота 190 см. Коллекция оборудования BLOGGER сделана из качественных материалов и подойдет не только новичкам и блогерам, но и профессионалам.
Raylab CL-P1 -это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Работай с цветом без бликов
Wansen